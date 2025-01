Fünf Winter-Touren im Allgäu, die eine wunderschöne Aussicht bieten

Das Allgäu bietet mit seinem Bergpanorama wunderschöne Ausblicke - egal, ob im Tal oder auf knapp 2000 Höhenmetern. Wir stellen fünf Orte vor, an denen man die Aussicht im Winter genießen kann.

Blick ins Allgäu: Wunderschöne Aussicht vom Mariaberg

Wer nicht zu tief ins Allgäu hineinfahren möchte und nicht allzu hoch hinaus will, findet auch in flacheren Lagen schöne Aussichtspunkte - beispielsweise auf dem Mariaberg nahe Kempten. Der höchste Punkt des gleichnamigen Stadtteils von Kempten liegt auf 915 Metern. Bei gutem Wetter hat man eine wunderschöne Fernsicht ins Ober- und Ostallgäu.

Der Mariaberg eignet sich für einen Ausflug im Winter. Foto: Ralf Lienert

Am Mariaberg gibt es einen Rundweg, der knapp sieben Kilometer lang ist. Parken kann man in der Nähe des Cambomare auf den Parkflächen im Aybühlweg oder der Stadtbadstraße. Zunächst geht es entlang der Rottach in Richtung Kalbsangsttobel. Hier läuft man auf einem schmalen, teils kurvigen Waldweg. Wer nicht nur die Aussicht am höchsten Punkt genießen will, sondern auch eine kleine Pause machen möchte, kann dies am Naturdenkmal Mulzer-Föhre tun, wo es einige Bänke gibt. Der frei stehende Baum erinnert an einen Jagdflieger aus dem Ersten Weltkrieg.

Dann geht es zurück in Richtung Kempten. Insgesamt ist man etwa zwei Stunden unterwegs und läuft etwa 200 Höhenmeter hinauf und wieder herunter.

Aussicht im Ostallgäu genießen: Tour zum Auerberg

Abseits des Touristentrubels die Aussicht genießen: Das geht am Auerberg nahe Stötten (Ostallgäu). Den 1055 Meter hohen Berg erreicht man über den sogenannten Römerweg. Starten kann man die Winterwanderung im Ortskern, der Römerweg ist ausgeschildert.

Zunächst führt der Weg teils durch den Wald, teils über Wiesen. Immer wieder hat man dabei eine wunderbare Sicht auf die Umgebung. Dass man das Ziel bald erreicht hat, weiß man, wenn die Kapelle St. Georg im Blickfeld auftaucht. Sie steht auf dem Gipfel des Ostallgäuer Bergs. Auf dem Rückweg führt die Route des Rundwegs über den Aussichtspunkt „Buffernandl“. Für den Rundweg braucht man je nach Fitness etwas mehr als drei Stunden.

Wunderschöne Aussichten bietet auch die Gegend am Auerberg im Ostallgäu. Foto: Imagebroker, Imago Images

Höhenweg in Scheidegg: Winter-Panorama im Westallgäu

Im Westallgäu gibt es in Scheidegg mit dem Höhenweg eine Strecke, die ebenfalls einen wunderschönen Ausblick liefert. Start der Winterwanderung ist im Ortskern, dort gibt es mehrere kostenpflichtige Parkplätze. Zunächst geht es in Richtung der Kliniken, dann biegt der Weg in einer Rechtskurve ab.

Auf dem weiteren Weg über den Kreuzberg in Richtung Kurhaus kann man die wunderschöne Aussicht genießen. Dort steht eine große Panoramaschaukel, an der man schwingend die schneebedeckten Berge bestaunen kann. Ist man am Kurhaus vorbeigelaufen, geht es rechts wieder in Richtung Ortskern. Wer mag, kann den Rundweg auch andersherum laufen.

Für die Strecke, die etwa vier Kilometer lang ist, braucht man je nach Fitness eine Stunde.

Der Blick vom Höhenweg nahe Scheidegg. Foto: Edgar Demmel

Winter-Wanderung am Ofterschwanger Horn bietet wunderschöne Aussicht

Höhenmeter abkürzen kann man, wenn man mit der Bergbahn auf das Ofterschwanger Horn fährt. Egal, ob mit dem Weltcup-Express von Ofterschwang oder mit der Ossi-Reichert-Bahn von Gunzesried - von beiden Bergstationen aus kann man gemütlich zum Gipfel des Ofterschwanger Horns laufen. Je nach Fitness ist man etwa 20 Minuten unterwegs.

Am Gipfel hat man einen wunderschönen Weitblick und kann auf den Bänken entspannen. Da es auch Tische gibt, steht einer mitgebrachten Brotzeit nichts im Weg.

Am Ofterschwanger Horn gibt es einen wunderschönen Picknickplatz. Foto: Leonie Küthmann

Wer sich noch mehr bewegen möchte, kann den Rundweg am Ofterschwanger Horn laufen oder vom Tal aus mit Schneeschuhen nach oben laufen.

Panorama-Tour mit Ski oder Schneeschuhen auf den Sonnenkopf

Für Sportliche bietet sich eine Schneeschuh- oder Skitour auf den Sonnenkopf an. Gerade das letzte Stück, das man auf dem Grat zum Gipfel läuft, bietet ein wunderschönes Panorama. Vorab gilt: Wetter- und Lawinenwarnlagebericht sichten. Die Tour ist sehr beliebt und auch für Skitourengeher geeignet, die noch nicht allzu viele Touren gemacht haben. Dennoch gilt wie immer im Winter: Vorsicht walten lassen, am besten in Begleitung gehen und im Zweifelsfall abbrechen.

Start ist an der Sonnenklause in Hinang, von dort geht es in etwa zwei Stunden auf den Gipfel. Nach etwa einer Stunde Gehzeit erreicht man einen Kamm und biegt nach rechts ab - und hier beginnt der besonders schöne Teil: Auf dem Panoramaweg geht es nur noch leicht steil auf dem Grat auf das Gipfelkreuz zu.

Wer sich am Anstieg zum Sonnenkopf umdreht, kann die wunderschöne Aussicht genießen. Foto: Leonie Küthmann

Hier ist man je nach Fitness noch einmal etwa 30 Minuten unterwegs, bis man den Gipfel erreicht. Am Sonnenkopf steht eines der markantesten Gipfelkreuze im Allgäu. Bereits am Grat kann man die wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge genießen, am Gipfel bietet sich dann eine hervorragende Rundumsicht.