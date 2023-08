Allgäu

Automatische Anrufbeantworter bei Service-Hotline: Warum einsetzen?

Mitarbeiter sofort am Telefon zu erwischen, ist längst nicht mehr in allen Branchen üblich. Häufig übernehmen den Erstkontakt am Hörer inzwischen automatische Anrufbeantworter.

Plus Inzwischen gibt es sie sowohl in der Hausarztpraxis als auch beim Autohändler. Unternehmen soll das entlasten – bei Kunden kommt das nicht immer gut an.

„Sehr geehrter Anrufer. Wenn Sie eine Frage zu Ihrer Bestellung haben, drücken Sie bitte die Taste eins.“

Egal, ob Kommunen, Arztpraxen, Krankenkassen, Autohäuser oder das Modefachgeschäft: In fast jeder Branche findet man inzwischen automatisierte Anrufbeantworter oder mit künstlicher Intelligenz gesteuerte Ansagestimmen. Ans Telefon geht dort also erst einmal kein „menschlicher“ Mitarbeiter. Die Technologie ist nicht auf spezielle Branchen beschränkt, sagt Thomas Schörg, Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

