Blitzmarathon im Bereich Schwaben Süd/West: Zahl der Temposünder sinkt

Von rund 23.000 erfassten Fahrzeugen waren beim Blitzmarathon der Polizei 251 zu schnell. Die meisten Raser kommen mit einem Bußgeld davon.

Beim "Blitzmarathon" am vergangenen Freitag haben die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 251 Fahrerinnen und Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Im Vorjahr lag die Zahl mit 374 Beanstandungen noch weit darüber. Der negative Spitzenreiter überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 86 Stundenkilometer, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

An 90 Kontrollstellen waren beim Blitzmarathon 150 Personen im Einsatz

Insgesamt seien mehr als 150 Personen an knapp 90 Kontrollstellen im Einsatz gewesen. Dabei fuhren etwa 23.000 Fahrzeuge durch die Messstellen. Einen Großteil der Verstöße ahndeten die Beamten direkt mit einem Verwarnungsgeld, mehrere der Verkehrssünder müssen jedoch mit Bußgeldanzeigen oder sogar mit Fahrverboten rechnen. Den negativen Spitzenreiter stellten Beamte im Landkreis Oberallgäu auf der Autobahn A7 im Bereich Durach fest. Dort war ein 53-jähriger Autofahrer mit 166 Stundenkilometern unterwegs. Erlaubt war Tempo 80.

Für diesen Verstoß gibt es laut Polizei ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 700 Euro vor. Allerdings, so heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter, "gehen bei derart hohen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit die Ahndungsstellen regelmäßig von vorsätzlichem Handeln aus, was zu deiner Verdoppelung der Geldbuße führt." (AZ)