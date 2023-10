Allgäu

18:15 Uhr

Gehaltsunterschiede: Wo im Allgäu verdienen die Menschen am meisten?

Wie hoch ist das mittlere Einkommen im Allgäu? Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen es für alle sieben Landkreise und kreisfreien Städte in der Region.

Plus Zwischen den einzelnen Kreisen im Allgäu gibt es beim Gehalt Unterschiede von hunderten Euro - und auch zwischen Männern und Frauen. So hoch ist es in Ihrem Landkreis.

Von Michael Mayr Artikel anhören Shape

Wo stehe ich im Gehaltsvergleich? Verdiene ich durchschnittlich? Liegt mein Einkommen über oder unter dem Mittel? Die aktuellsten Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, wie viel die Allgäuerinnen und Allgäuer im Mittel verdienen.

Demnach liegt das mittlere Gehalt im Allgäu etwa bei 3616 Euro brutto pro Monat. Das ist der Durchschnitt aus den Mediangehältern aus dem Jahr 2022 aus den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau sowie den kreisfreien Städten Kempten, Memmingen und Kaufbeuren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen