In diesem Allgäuer Landkreis leben die reichsten Menschen

Aktien, Fonds und volle Konten: Die Allgäuer zählen laut Deka zu den reichsten 25 Prozent in Deutschland. Exklusive Daten zeigen, wo im Allgäu das Geld liegt.

78.725 Euro: So viel Geld hat jeder Allgäuer laut Deka auf der hohen Kante. Das zumindest ergibt sich, wenn man das durchschnittliche Geldvermögen der Allgäuer Landkreise zusammenrechnet und durch ihre Anzahl teilt. Die Daten dafür hat die Deka-Bank, das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe, für unsere Redaktion zusammengestellt. Und der Regionalreport verrät auch, in welchem Allgäuer Landkreis die reichsten Menschen leben.

Regionalreport der Deka: Das ist der reichste Landkreis im Allgäu

Nicht im Ostallgäu, nicht im Oberallgäu, nicht im Unterallgäu - die reichsten Menschen der Region wohnen im Landkreis Lindau (Bodensee). Durchschnittlich 82.400 Euro an Geldvermögen. Damit liegt der Westallgäuer Landkreis auf Rang 43 von 401 Landkreisen in ganz Deutschland. In Bayern belegt der Kreis Lindau sogar Rang 20. Die Lindauer verfügen damit über 3.100 Euro mehr als der durchschnittliche Bayer. Im Vergleich zum deutschlandweiten Durchschnitt ergibt sich sogar ein Plus von 15.900 Euro.

So viel Geld haben Menschen in Bayern und in Deutschland im Schnitt auf der hohen Kante

Zur Einordnung muss gesagt werden, dass die Allgäuer Landkreise allesamt zum reichsten Viertel der Landkreise in Deutschland zählen. Keiner liegt laut dem Regionalreport der Deka aus dem Mai 2023 deutschlandweit auf einem dreistelligen Rang. In Bayern hingegen liegt das Allgäu im Gesamten sogar unter dem Durchschnitt: Im Freistaat hat jede Person etwa 79.300 Euro an Geldvermögen angehäuft. Deutschlandweit sind es 66.500 Euro.

Zweitreichster Landkreis in der Region ist Oberallgäu. Hier verfügt statistisch gesehen jeder Bewohner über ein Geldvermögen von 79.400 Euro. Damit liegt der Kreis 100 Euro über dem bayerischen Durchschnitt und bekleidet damit im bayernweiten Ranking Platz 33 (deutschlandweit Rang 70) mit einem Vorsprung von 2.400 Euro auf den nächsten Allgäuer Landkreis.

Diese zwei Kreise im Allgäu liegen beim Geldvermögen unter dem bayerischen Durchschnitt

Und das ist das Ostallgäu. Exakt 77.000 Euro hat jeder der etwa 140.000 Einwohner in Bankeinlagen, Aktien, Fonds oder anderweitigen Wertanlagen gebunkert. Damit ist der Kreis, der sich von Buchloe im Norden bis nach Füssen und Schwangau im Süden erstreckt, der erste Allgäuer Landkreis, der unter dem bayerischen Mittelwert liegt. Das bedeutet Rang 37 von 96 in Bayern, Rang 88 in Deutschland.

Mit dem Ostallgäu als dritten Platz ist der vierte Platz per Ausschlussverfahren nun klar: das Unterallgäu. In der Region rund um Mindelheim (Memmingen zählt als kreisfreie Stadt nicht dazu, ebenso wie Kempten im Oberallgäu und Kaufbeuren im Ostallgäu) hat ein Bürger im Schnitt 76.100 Euro als Geldvermögen angehäuft. Damit belegt die Region Rang 41 in Bayern und Rang 94 in ganz Deutschland. Im Schnitt hat hier ein Bürger also 3.200 Euro weniger Geldvermögen als der Durchschnitt in Bayern.

Regionalreport der Deka-Bank: Das muss man zu der Studie wissen

Abschließend noch ein paar für die Einordnung notwendige Erläuterungen zum Regionalreport der Deka: