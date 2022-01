Allgäu

vor 21 Min.

So steht es um die Standorte der Bundeswehr im Allgäu

Die technische Ausbildung am Eurofighter bleibt am Fliegerhorst Kaufbeuren. Dort werden bis zur Ausmusterung des Tornados im Jahr 2030 auch die Techniker für diesen Kampfjet geschult.

Plus Eine Reform vor 20 Jahren veränderte die Bundeswehr-Standorte. Doch nicht überall ist die Truppe auf dem Rückzug. In Kaufbeuren hofft man derzeit auf positive Signale.

Von Thomas Schwarz

Etwa 20 Jahre liegt die Bundeswehr-Reform des damaligen Verteidigungsministers Rudolf Scharping ( SPD) zurück. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sollten sich die deutschen Soldaten verstärkt im Ausland am Kampf gegen den internationalen Terrorismus beteiligen. Eine weitere Reform folgte 2011 unter Karl-Theodor zu Guttenberg ( CSU) und seinem Nachfolger Thomas de Maizière ( CDU). 59 Standorte wurden geschlossen, darunter waren auch Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) sowie die Garnison Kempten, einst einer der größten Bundeswehrstandorte Deutschlands. Von den einst fünf Allgäuer Standorten mit insgesamt mehreren Tausend Soldaten und Zivilisten sind noch Kaufbeuren, Füssen und Sonthofen geblieben – und es stehen Veränderungen an, auch in Bad Wörishofens Nachbarschaft.

