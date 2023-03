Verkehrskontrolle: Was sieht die Polizei eigentlich „im System“?

Die Beamten verlangen oft Ausweis und Fahrzeugpapiere – diese werden in der Regel überprüft.Welche Daten den Polizisten dabei angezeigt werden und wann sie ganz genau hinschauen.

Ein Polizist kommt bei einer Verkehrskontrolle ans Autofenster und fragt nach Ausweis und Fahrzeugpapieren. Damit geht er zu seinem Wagen und überprüft die Angaben. Doch was sehen die Beamten eigentlich „im System“? Wir haben bei Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, nachgefragt.

Zum einen kann bei einer Verkehrskontrolle das Kennzeichen des Fahrzeugs überprüft werden. Damit können die Polizisten die Zulassungsdaten des Autos einsehen und wissen dann „beispielsweise, ob das Fahrzeug getunt wurde oder ob es andere Einträge gibt“, so Stabik. Die Angaben können die Beamten dann mit dem Auto abgleichen, das bei der Kontrolle vor ihnen steht. Darüber hinaus können sie auch einsehen, ob das Kennzeichen gestohlen gemeldet wurde. Mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) ist es den Polizisten außerdem möglich zu überprüfen, ob das Auto selbst gestohlen ist.

Bei der Überprüfung der Identität können die Polizistinnen und Polizisten in erster Linie die Meldedaten einsehen. Dazu gehören unter anderem: Familienname, frühere Namen, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Geschlecht sowie Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit oder die derzeitige und frühere Anschrift.

Ausweiskontrolle bei der Polizei: Beamte können Randdaten einsehen und auf Wahrheit überprüfen

Was bringen die Meldedaten der Polizei? „Wenn jemand seinen Ausweis vergessen hat, können wir auf diesem Weg ungefähr abgleichen, ob das stimmt, was er uns erzählt“, sagt Stabik. Außerdem sehen die Beamten, ob gegen die Person ein Haftbefehl vorliegt oder eine „Fahndungsnotierung“, wie es offiziell heißt. In Verbindung mit der Identitätsüberprüfung „kann die Polizei außerdem sehen, ob prinzipiell ein Führerschein vorliegt“, sagt Stabik. Auch wenn die kontrollierte Person diesen nicht bei sich führt. Ebenso können die Beamten dadurch in Erfahrung bringen, welche Führerscheine vorliegen. „Wenn wir ein Anhänger-Gespann vor uns haben, die kontrollierte Person aber nur den Führerschein der Klasse B gemacht hat, ist das schon mal ein Anhaltspunkt“, sagt der Polizeisprecher.

Was vergangene Straftaten oder Ermittlungen angeht, die Polizisten im System einsehen können, hält sich Stabik bedeckt: „Wir wollen uns da nicht allzu tief in die Karten schauen lassen.“ Man finde dort nicht das Führungszeugnis, „aber in die Richtung geht es schon“. Die Polizei sammle Daten über Begegnungen und Interaktionen mit den Personen. „Doch dafür gibt es ganz klar geregelte Verjährungsfristen“, sagt Stabik.

Neben den etwas detaillierteren Systemen der bayerischen Polizei arbeiten die Beamten auch mit dem bundesweiten System INPOL, das vom Bundeskriminalamt (BKA) verwaltet wird. Hier speisen die Polizeibehörden der Länder Teile der Daten ein. Wer wissen will, welche Daten das BKA dort zur eigenen Person gespeichert hat, kann eine formelle Anfrage per Mail an das BKA richten.