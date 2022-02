Das halten Allgäuer Mediziner von Lockerungen trotz hoher Inzidenz

Allgäuer Experten sprechen sich dafür aus, dass manche Corona-Regeln bald gekippt werden. Das sind ihre Gründe.

Auch wenn die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, diskutiert die Politik über Lockerungen der Corona-Regeln. Für die einen käme ein solcher Schritt zu früh, Befürworter verweisen auf die vergleichsweise geringe Zahl der Patienten auf Intensivstationen. Aber wie stehen Allgäuer Mediziner zu diesem Thema? „Das Bedürfnis nach Normalität nach anstrengenden zwei Jahren ist groß“, sagt Dr. Andreas Küthmann, Ärztlicher Direktor der psychiatrischen Klinik in Memmingen. Nun sei es wichtig, der Gesellschaft eine Perspektive zu geben: „Wenn die Leute wieder mehr Dinge tun können, ist das auch gut für das Wohlbefinden.“ Das wiederum wirke sich positiv auf die Gesundheit aus.





Weniger schwere Fälle in den Allgäuer Krankenhäusern

Zwar seien die Infektionszahlen sehr hoch, „aber parallel dazu sind in den Krankenhäusern deutlich weniger schwere Fälle“. Erstmals im Verlauf der Pandemie sei die Entwicklung der Inzidenz entkoppelt von der Zahl der schwer erkrankten Corona-Patienten. Auch Dr. Matthias Lapatschek, Virologe am Medizinisch-Diagnostischen Labor (AllgäuLab) in Kempten, spricht sich dafür aus, einige Regeln bald aufzuheben. Zwar sei wichtig, dass weiterhin Masken getragen und Abstände eingehalten werden.

„Aber die Regeln im Theater zum Beispiel halte ich für übertrieben.“ Dort müssten nicht so viele Plätze frei bleiben, wenn alle Besucher einen Mundschutz tragen. Unter dieser Voraussetzung könnten ihm zufolge auch Clubs und Diskotheken öffnen: „Da stellt sich nur die Frage, ob das Tanzen mit Maske Spaß macht.“ Außerdem sollte dort nur dreifach Geimpften Zutritt gewährt werden, sagt Lapatschek.

Ostallgäuer Impfzentrenleiter sieht vor allem Ausfälle im Beruf als Problem

Gregor Blumtritt, Leiter der Ostallgäuer Impfzentren, sieht das Problem der Omikron-Welle vor allem im Ausfall vieler Arbeitnehmer. Positiv sei, dass weniger Menschen schwer erkranken. Es sei nun womöglich sinnvoller, erst die Quarantäne abzuschaffen und „die Leute normal krank zu schreiben, wie bei einer Grippe“. Weitere Lockerungen sind für ihn erst in zwei, drei Wochen vertretbar: „Dann ist womöglich der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten.“

Und dann könnte bis auf die Maskenpflicht fast alles aufgehoben werden, sagt Blumtritt. Gut ist laut Küthmann, dass man auf die Erfahrungen anderer Länder zurückgreifen kann, wo die Omikron-Welle teils schon wieder abebbt. „Die Hoffnung ist, dass das auch bei uns so sein wird und die niedrige Impfquote uns keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Blumtritt.