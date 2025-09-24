Kammlacher arbeitet auf der Wiesn: „Bin Fan davon, jeden Morgen Gemüsebrühe zu trinken“

Seit Samstag ist es wieder soweit: Tausende Besucherinnen und Besucher strömen nach München auf die Wiesn, um zu feiern, Speis und Trank zu genießen. Einer, der mittendrin ist, ist Manuel Zollner. Der 32-Jährige kommt ursprünglich aus der Nähe von Regensburg, ist vor einigen Jahren nach Mindelheim gezogen und wohnt nun in Kammlach. In diesem Jahr bedient er zum dritten Mal auf dem größten Volksfest der Welt.

