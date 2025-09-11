Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Altensteig: "66" spielen für den guten Zweck

Altensteig

"66" spielen für den guten Zweck

Kartenstammtisch Altensteig spendet an Kinderhospiz St. Nikolaus
Von Holger Mock für Kinderhospiz St. Nikolaus
    • |
    • |
    • |
    Mitglieder des Kartenstammtischs Altensteig haben 500 Euro an das Kinderhospiz gespendet.
    Mitglieder des Kartenstammtischs Altensteig haben 500 Euro an das Kinderhospiz gespendet. Foto: Holger Mock

    Der Kartenstammtisch in Altensteig trifft sich regelmäßig und spielt "66". Bei einer verlorenen Runde gibt es einen "Bolla" (Strich), der den Spieler zwei Euro kostet. So kamen 500 Euro zusammen, die der Stammtisch dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet hat. Unser Bild zeigt (von links): Willi Satzger, Herbert Bader, Josef Schorer, Thomas Zillober, Tobias Wörle, Peter Baumhauer, Anton Spöttl. Holger Mock vom Kinderhospiz nahm das Geld dankend entgegen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden