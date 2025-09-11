"66" spielen für den guten Zweck

Der Kartenstammtisch in Altensteig trifft sich regelmäßig und spielt "66". Bei einer verlorenen Runde gibt es einen "Bolla" (Strich), der den Spieler zwei Euro kostet. So kamen 500 Euro zusammen, die der Stammtisch dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet hat. Unser Bild zeigt (von links): Willi Satzger, Herbert Bader, Josef Schorer, Thomas Zillober, Tobias Wörle, Peter Baumhauer, Anton Spöttl. Holger Mock vom Kinderhospiz nahm das Geld dankend entgegen.

