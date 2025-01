Internet in Altensteig funktioniert noch immer nicht

Nach einem Kabelschaden auf einer Baustelle in Dirlewang sind 49 Haushalte in Altensteig und Mindelau seit Ende November zum Teil ohne Internet. Anfang Dezember hieß es vonseiten des Konzers noch, dass der Schaden bald behoben sein sollte, doch mittlerweile sind fast sechs Wochen ins Land gegangen und noch immer hat sich nichts getan. Die betroffenen Kunden klagen nicht nur über die mangelnde Netzqualität, sondern auch über die Informationspolitik von Vodafone. Nach langer Wartezeit an der Telefonhotline gebe es keine zufriedenstellende Auskunft und die Verantwortlichen würden die Schuld von einem zum anderen verschieben.

Wann der Fehler behoben sein wird, konnte Konzernsprecher Volker Petendorf auf Anfrage der MZ noch immer nicht beantworten. Der Schaden sei schwerer als zunächst angenommen. Nach einem Zwischenbericht ließ sich das ursprüngliche Reparaturkonzept aufgrund der Schwere des Schadens nicht umsetzen, teilte der Sprecher mit. Stattdessen müsse die gesamte unterirdische Glasfaser-Zufuhrstrecke auf einer Länge von 120 Metern komplett erneuert werden. „Das ist vergleichbar mit dem Neuanschluss einer Neubausiedlung“, so Petendorf. „Im nächsten Schritt ist dazu ein Begehungstermin unseres örtlichen Dienstleisters mit dem zuständigen Tiefbauamt zwingend erforderlich. Diese Behörde war in den letzten Tagen nicht erreichbar. Ein Termin wird aber mit höchster Priorität vereinbart und dann schnellstmöglich durchgeführt“, versichert er. Nach diesem Termin sollte dann mehr Klarheit über die weitere Vorgehensweise und den Zeitplan bestehen.

Bis dahin bittet der Konzern die 49 betroffenen Kunden weiter um Geduld und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Ebenso wird um Verständnis dafür gebeten, dass der Kundenservice während einer laufenden und zudem sehr komplexen Entstörung nicht immer alle Details nennen und auch den Entstörungszeitpunkt nicht genau vorhersagen könne. „Das kann ich ja leider auch noch nicht“, so Vodafone-Sprecher Volker Petendorf gegenüber der MZ.