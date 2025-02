Amberg kann die Flüchtlingsunterkunft nicht verhindern

Erneute befasste sich der Amberger Gemeinderat mit dem Bauantrag zur Nutzung des ehemaligen Dorfladens an der Hauptstraße als Unterkunft für Geflüchtete. Als übergeordnete Behörde hatte das Landratsamt das Vorhaben bereits Ende 2024 genehmigt, es fehlte lediglich noch die Erteilung des „gemeindlichen Einvernehmens“. Dieses hatte der Amberger Gemeinderat noch in seiner Dezember-Sitzung verweigert. Und dabei bleibt es auch. Der Bauantrag wurde dennoch durch den Gemeinderat abgesegnet - wenn auch mit erheblichem Zähneknirschen. In dem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus direkt an der Hauptstraße sollen rund 45 Geflüchtete untergebracht werden.

Reinhard Stegen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Kneipp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis