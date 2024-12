Die Kinder in Amberg freuen sich auf Weihnachten

Die Ambergerinnen und Amberger strömten wieder zu ihrem Weihnachtsmarkt, den die örtlichen Vereine alljährlich an einem Samstag im Advent zwischen Schützenheim und Dorfgemeinschaftshaus veranstalten. Zur Tradition gehört inzwischen auch die Weihrauchvesper, die Diakon Helmut Schneider nutzte, den Gemeinsinn und das gesellschaftliche Miteinander in der Weihnachtszeit hervorzuheben. Zu jeder Fürbitte warfen die Umstehenden Weihrauchsäckchen in das wärmende offene Feuer. Für einen Höhepunkt sorgte dann die Blockflötengruppe unter der Leitung von Miri Gebeler-Wagner. Bekannte Weihnachtslieder erklangen und nicht zuletzt das bei Kindern beliebte „In der Weihnachtsbäckerei“. Es folgte die Musikkapelle Amberg bevor der Nikolaus einzog, auf den die Kinder schon lange gewartet hatten.

Reinhard Stegen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis