Eine zweite Sirene soll die Amberger vor Katastrophen warnen

Plus Aus den Erfahrungen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Gemeinde Amberg gelernt und kauft gleich zwei neue Sirenen.

Zwar hat die Bedeutung der Sirenen-Alarmierung in der jüngeren Vergangenheit abgenommen, weil Feuerwehr und etwa Rotes Kreuz auf zeitgemäßen Kommunikationswegen – Funk und Telefon – zu den Einsätzen im Notfall gerufen werden.