Sonnenstrom aus Amberg und Ettringen für 22.000 Haushalte

Plus Der Solarpark auf dem Gelände des ehemaligen Wertachtal-Senders wächst weiter. Die Betreiber würden auch gerne Windkraftwerke errichten.

Während die Strompreise weiter steigen, produziert man zwischen Amberg und Ettringen immer mehr Strom aus kostenloser Sonnenenergie. Der Solarpark wurde erneut erweitert und liefert nun theoretisch Strom für 22.000 Haushalte. Die Betreiber bringen nun den Bau von Windkraftanlagen auf dem Gelände ins Gespräch.