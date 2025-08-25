Bürger in Amberg und Wiedergeltingen müssen das Wasser nicht mehr abkochen

Gute Nachrichten für alle, die in Amberg und Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) wohnen: Seit Montag müssen Bürgerinnen und Bürger das Wasser nicht mehr abkochen. Das teilten beide Gemeinden mit.

Wieso musste in Amberg und Wiedergeltingen das Wasser abgekocht werden?

Bis Montag musste das Wasser abgekocht werden, sofern es für die Nahrungszubereitung, zum Säubern von Wunden oder Zähneputzen verwendet wurde. Grund dafür, dass das Wasser abgekocht werden musste, war die neue UV-Anlage, die vergangene Woche in Betrieb genommen worden war. „Hierzu musste vorsichtshalber vorübergehend ein Abkochgebot erlassen werden“, heißt es von der Gemeinde Wiedergeltingen.

Bereits am vergangenen Freitag entnahmen die Behörden eine Wasserprobe: „Aufgrund des negativen Ergebnisses dieser Beprobung wird das Abkochgebot ab sofort nach erfolgter Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Unterallgäu aufgehoben.“

Zur Vorbereitung der Maßnahmen an der UV-Anlage mussten Bürgerinnen und Bürger in Wiedergeltingen und Amberg außerdem am Montag, 18. August, etwa vier Stunden auf fließendes Wasser in ihren Wohnungen und Häusern verzichten. Dies betraf allerdings einen Zeitraum am späteren Abend, ab 22 Uhr.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu:

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de