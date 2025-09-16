Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Amerikanische Autos und Lebensstil: Schnerzhofen feiert das US-Car-Treffen 2025

Schnerzhofen

Amerikanische Träume auf Rädern in Schnerzhofen

Das Staudendorf Schnerzhofen war Treffpunkt für Liebhaber amerikanischer Autos, Motorräder und des „American Way of Life“
Von Ulla Gutmann
    • |
    • |
    • |
    Ein Ford Fairline war eines der Schmuckstücke amerikanischer Motorkultur beim Treff in Schnerzhofen.
    Ein Ford Fairline war eines der Schmuckstücke amerikanischer Motorkultur beim Treff in Schnerzhofen. Foto: Ulla Gutmann

    Drei Tage lang feierten die Fans amerikanischer Schlitten, Motorräder oder Oldtimer oder den „American Way of Life“ in Schnerzhofen auf dem Hackerhof mit Blick auf den Schnerzhofer Weiher. Da spielten Livebands Countrymusik im Honky-Tonk-Stil, es gab Western, Countryrock oder Rock'n'Roll. Neben den klassischen Oldtimern wie Chevrolet Camaro, Ford Fairlane oder Cadillac waren auch große, neuere Autos aus den USA zu sehen. Und natürlich durften die Motorräder wie im Film „Easy Rider“ nicht fehlen: Viele Gäste bewunderten die Bikes der Marke Harley-Davidson.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden