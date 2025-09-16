Amerikanische Träume auf Rädern in Schnerzhofen

Drei Tage lang feierten die Fans amerikanischer Schlitten, Motorräder oder Oldtimer oder den „American Way of Life“ in Schnerzhofen auf dem Hackerhof mit Blick auf den Schnerzhofer Weiher. Da spielten Livebands Countrymusik im Honky-Tonk-Stil, es gab Western, Countryrock oder Rock'n'Roll. Neben den klassischen Oldtimern wie Chevrolet Camaro, Ford Fairlane oder Cadillac waren auch große, neuere Autos aus den USA zu sehen. Und natürlich durften die Motorräder wie im Film „Easy Rider“ nicht fehlen: Viele Gäste bewunderten die Bikes der Marke Harley-Davidson.

