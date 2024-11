Der Leonhardiritt wurde in Apfeltrach wieder zum Fest

Mit der Prozession zu Pferde wird der Heilige Leonhard geehrt und sein Schutz erbeten, so auch in diesem Jahr beim 21. Leonhardiritt in Apfeltrach, den erstmals der Frauenbund Apfeltrach organisiert hat. Nach über 20 Jahren hat Bürgermeisterin Karin Schmalholz die Organisation des festlichen Umzugs in jüngere Hände übergeben. Durch die Wallfahrtskirche St. Leonhard hat der Ort eine besondere Verbindung zum Schutzpatron und Nothelfer für das Vieh und die Pferde.

