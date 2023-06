Unbekannter fährt Hauswand an und dann weiter

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Apfeltrach ein Haus beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Dienstagabend zwischen 18 und 19 Uhr hat ein Unbekannter eine Hauswand an der Hauptstraße in Apfeltrach angefahren. Er oder sie fuhr Polizeiangaben zufolge weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)