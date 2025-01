Mehr Arbeitslose im Januar – Fachkräftemangel bleibt Herausforderung

„Der jahresübliche Anstieg der Arbeitslosenquote fiel in diesem Jahr höher aus als erwartet“, erläutert die Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, Maria Amtmann. „Wir spüren im Januar natürlich die Auswirkungen der Winterpause und des Jahresendes mit vielen ausgelaufenen befristeten Arbeitsverträgen.“ Der markante Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,3 Punkte auf 3,3 Prozent im Januar habe aber auch eine deutliche konjunkturelle Komponente. „Es haben sich im Januar erwartungsgemäß viele Personen aus dem witterungsabhängigen Baubereich arbeitslos gemeldet, aber auch aus dem verarbeitenden Gewerbe“, so Amtmann weiter. Gute Nachrichten gibt es auch: „Wir freuen uns über eine sinkende Zahl von Menschen im Bürgergeldbezug. Im Januar erhielten etwa 1.400 Menschen weniger Bürgergeld als noch vor einem Jahr.

Der Fachkräftemangel der Allgäuer Betriebe ist laut Amtmann nach wie vor hoch. Hier bringe man Arbeitssuchende und Unternehmen zügig zusammen. Die Leiterin der Agentur für Arbeit weist ausdrücklich auf eine besondere Veranstaltung hin: Am Mittwoch, 5. Februar, organisiert die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen gemeinsam mit dem Jobcenter Ostallgäu eine Jobmesse für alle an Arbeit Interessierten im Modeon Marktoberdorf, bei der 60 regionale Unternehmen vor Ort sein werden. „Das zeigt, dass der Arbeitsmarkt immer noch aufnahmefähig ist und die Betriebe auf Personalsuche sind“, so Amtmann.

Im Unterallgäu beträgt die Arbeitslosenquote 2,6 Prozent

Auch im Landkreis Unterallgäu ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar gestiegen. 2325 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 294 Personen mehr (15 Prozent) als im Dezember, aber 22 Personen bzw. ein Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent und lag mit 0,3 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,7 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 740 Personen arbeitslos. Davon kamen 460 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 453 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 158 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 153 Stellen wurden im Januar neu gemeldet (17 mehr als im Vormonat, aber eine weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Baugewerbe sowie in den Bereichen Handel, Verkehr und Lagerei. Aktuell befanden sich damit 1472 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur, 175 weniger als vor einem Jahr.

Viele Betriebe in der Region bieten derzeit Ausbildungsplätze an

Weiter meldet die Arbeitsagentur, dass auf dem Ausbildungsmarkt gerade intensiv die Suche der Unternehmen nach Auszubildenden für das neue Lehrjahr ab Sommer/Herbst 2025 laufe. Derzeit haben die Allgäuer Betriebe der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen 4.486 Lehrstellen gemeldet. Dies sind etwa 660 Stellen weniger als vor einem Jahr. „Auf dem Ausbildungsmarkt ist noch sehr viel Bewegung, täglich kommen neue offene Ausbildungsstellen dazu. (mz)