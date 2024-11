Weihnachtsmarkt 2024 in Mindelheim mit vielfältigem Programm

Die Krippe mit kindsgroßen Figuren wurde an Weihnachten 1618 zum ersten Mal von den Jesuiten aufgebaut. Es handelte sich dabei um eine der ersten Krippen nördlich der Alpen, weshalb die Mindelheimer Jesuitenkrippe als Mutter der schwäbischen Krippen gilt. Sie wurde immer wieder erneuert und erweitert und ist in der Jesuitenkirche von 1. Dezember 2024 bis 2. Februar 2025 täglich von 9 bis 19 Uhr zu sehen.

Barockkrippe in der Jesuitenkrippe:

Seit 2020 ist mit der Kaulbach-Krippe in der Stadtpfarrkirche wieder eine barocke Krippe zu bestaunen, die im 18. Jahrhundert wohl in Südtirol gefertigt wurde und über München und Augsburg ihren Weg nach Mindelheim fand.

Krippe in der Stadtpfarrkirche St. Stephan:

Spitalkrippe in der Passage des Hl. Geist-Spitals:

Die Krippe im Heilig-Geist-Spital ist neben der Jesuitenkrippe die bekannteste Krippe Mindelheims und wahrscheinlich die Krippe, mit der die meisten schöne Kindheitserinnerungen verknüpfen. Denn in Mindelheim wird man kaum jemanden finden, der nicht schon selbst als Kind ein kleines Vermögen an Groschen in den neben der Krippe installierten Münzschlitz eingeworfen hat, um die Krippe zum Leben zu erwecken.