Auffahrunfall bei Oberrieden: Auto landet im Maisfeld – keine Verletzten

Oberrieden

Auto landet nach Auffahrunfall im Maisfeld

Zwei Autos werden erheblich beschädigt. Personenschaden gibt es nicht.
Von Ulf Lippmann
    Nach einem Auffahrunfall landete ein Auto bei Pfaffenhausen im Maisfeld. (Symbolfoto)
    Nach einem Auffahrunfall landete ein Auto bei Pfaffenhausen im Maisfeld. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Als eine Autofahrerin am Freitag von der Staatsstraße 2037 in Oberrieden nach Egelhofen abbiegen wollte, blinkte sie und blieb stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden Wagens übersah dies und verursachte einen Auffahrunfall. Der Wagen der Frau wurde dadurch ins angrenzende Maisfeld geschoben. Bei dem Unfall wurde keiner der beiden Beteiligten verletzt. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch am Maisfeld entstand Sachschaden. Insgesamt spricht die Polizei von einem hohen fünfstelligen Betrag. Die Feuerwehren Unterrieden und Pfaffenhausen waren mit rund 20 Personen an der Einsatzstelle. (mz)

