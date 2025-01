Schön war er ja schon, der Christbaum, und er hat das Wohnzimmer auch so gemütlich gemacht. Zusammen mit den beleuchteten Sternen am Fenster war es abends auch weit nach Weihnachten noch so richtig heimelig. Und doch fühlte es sich zunehmend falsch an, ihn noch länger im Zimmer zu haben. Mögen Traditionalisten auch die Weihnachtszeit bis Maria Lichtmess am 2. Februar auskosten, bei mir hatte es sich am vergangenen Wochenende endgültig ausgeglitzert. Die Deko ist jetzt spurlos auf dem Dachboden verschwunden, nur noch zwei schlichte Kerzen erhellen die Winterabende. Aber ich muss zugeben, dass sich nach all dem Glanz auch diese Art der Dunkelheit richtig gut anfühlt. Es ist irgendwie anders gemütlich. Und wenn ich bald einen Stimmungsaufheller brauche, kaufe ich mir bunte Tulpen. In Kombination mit Kerzen sehen die auch gut aus, und so ein bisschen vom Frühling zu träumen, ist ja im Januar auch eine echte Hilfe.

