Auf alles vorbereitet

Von mir aus kann der Sommer noch eine und noch eine Ehrenrunde einlegen. Von Sonne und Wärme bekomme ich so schnell nicht genug. Doch Fakt ist ja leider auch, dass Herbst und Winter unaufhaltsam näher kommen. Es lohnt sich also, sich auch mit diesen Gedanken vertraut zu machen. Um die dunkle und kühle Hälfte des Jahres gut zu überstehen, sollte man vorbereitet sein und irgendwie das Beste aus der Situation machen. Ich habe mir Shopping-Therapie verordnet und mich schon mal nach einer neuen Winterjacke umgeschaut. Fühlt sich zwar im ersten Moment komisch an, in Shorts und Kurzarmhemd Steppjacken und Wollmäntel anzuprobieren, aber bringt auch die Erinnerung daran zurück, wie es ist, sich in mehrere warme Schichten zu hüllen, bevor man das Haus verlässt. Und dann hab ich doch tatsächlich die ideale Jacke gefunden. Schöne Farbe, guter Schnitt, guter Preis – alles gut. Als ich sie nach der ersten Anprobe wieder auszog, hab ich mir kurz gewünscht, dass möglichst bald der Winter kommt, um das gute Stück endlich auszuführen. Aber als ich mit der Jacke in der Tüte den Laden verließ, kam dann doch die Vernunft zurück und ich bin erst einmal zum Eisessen gegangen.

Ulf Lippmann