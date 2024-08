Bier ≠ Mannsbilder

Was ist nur mit uns Männern los? Wo sind wir geblieben, wir harten Jungs? Wir ganzen Kerle, die schweißgetränkt ihr Tagwerk verrichten und weder Muskelkater noch trockene Kehlen scheuen? Gibt es sie überhaupt noch, diese Männer, die baggern wie blöde? Meine Zweifel wachsen, seit diesem Erlebnis am Dienstagnachmittag: Vier stramme Handwerker, vermutlich Mitarbeiter des Bauhofes (?), rücken mit ihren Mähern und schweren Gerätschaften an, um den benachbarten Kinderspielplatz zu bearbeiten. Und was denke ich? Die armen Jungs, die müssen hart schuften – also gebe ich ihnen ein Bier aus.

Nichts wie runter zum Kühlschrank, vier eiskalte Bierflaschen herausgeholt und zu den Männern gebracht. „Darf ich Euch ein Bier ausgeben?“, frage ich ganz artig und bedanke mich für den Job, den sie hier im Dienste der Allgemeinheit machen. Sie freuen sich, bedanken sich ebenso artig und ich trolle mich wieder zurück an meinen Schreibtisch. Ganz ehrlich: Es war ein gutes Gefühl, den Männern einen kühlen Gefallen getan zu haben …

Dann klingelt es an der Haustür. Davor steht einer der Männer, mit drei vollen Bierflaschen im Arm. „Wir sind keine Biertrinker“, sagt er entschuldigend. Nur einer habe das Bierchen getrunken – aber alle hätten sich sehr über die nette Geste gefreut, sagt er. Verdutzt nehme ich mein Bier zurück. Vielleicht werde ich bei nächster Gelegenheit eine Latte macchiato anbieten. Oder noch besser: einen Smoothie?