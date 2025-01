Der Schwabe an sich ist ja genügsam und sparsam, was uns Hier-Geborenen ja auch schon so machen Hohn eingebracht hat. Aber das kontern wir dann meist gelassen, denn wir wissen: Wir haben recht. Einer meiner liebsten schwäbischen Sätze drückt viel mehr aus, als in diesen paar Worten zum Ausdruck kommen kann. Es ist vielmehr ein Lebensgefühl, eine Philosophie und damit auch die Rechtfertigung für vermeintlich schwäbische Sparsamkeit, die mancher Nicht-Schwabe irrigerweise gar als Geiz deuten mag.

Wir Schwaben trennen uns ungern von Dingen, die noch einen bestimmten Wert haben (könnten). Um zu erläutern, was nicht erläutert werden muss, machen wir uns dann selbst Mut: „Des gadd scho no!“, ist die griffige Formulierung, wenn ein eigentlich längst ausgedienter Gegenstand trotzig seiner bisherigen Bestimmung erhalten bleibt. Eine gerne alternativ verwendete Formulierung ist das sich nur auf den ersten Blick unterscheidende „Des duad‘s scho no!“. Und wenn sich der Schwabe dann selbst unsicher ist, dann wird daraus eben ein „Des wedd scho no gau“ oder wahlweise ein entschlossenes „Des wedd‘s scho no doa miassa!“

So funktioniert das schwäbische Gemüt seit Menschengedenken

So funktioniert das sparsam-schwäbische Gemüt seit Menschengedenken – zumindest bis zu dem Moment, wenn das Schicksal erbarmungslos zuschlägt. Immer wenn ich in der Küche zugange bin, denke ich so für mich, dass neue, scharfe Messer mal eine tolle Investition sein könnten. Aber dann greife ich wieder zum alten, stumpfen und bin überzeugt: „Des gadd scho no!“ Dann schneide ich so vor mich hin - und zack: Weil das Sch…-Messer so stumpf ist, musste ich stark drücken. Und hab’ mir tief in den Finger geschnitten, das Blut tropfte nur so und der Schmerz war fast unerträglich.

Aber dann habe ich ein Pflaster draufgemacht und der Blutfluss war gestillt. Wenig später war die Wunde wieder geschlossen und die Verletzung fast wieder heil. Und somit gilt auch bei meinem Finger: Der gadd scho no!