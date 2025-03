Duschen gegen ... - ach halt doch die Klappe!

Ach, was waren das doch für romantische Zeiten, als es noch den einen bösen Buben im fernen Russland gab, gegen den wir mit vereinten Kräften an-duschen konnten. Runter mit der Temperatur bei der morgendlichen Grundreinigung, Gas und Heizkosten sparen – dann wird sich der Usurpator in Moskau sauber ärgern, so die Prämisse.

Naja, vielleicht war die Vorstellung tatsächlich etwas sehr romantisch. Doch ein bisserl haben wir alle wenigstens so ein bisserl gespart – und das gute Gefühl, etwas gegen die böse Welt da draußen zu unternehmen, war ja auch ein kleiner Anreiz.

Dann kam der orange Wirrkopf im Weißen Haus, dazu noch China, Iran, Brasilien, Indien, Ungarn, Serbien …. Und was weiß ich wo sonst noch überall! Und zu schlechterletzt jetzt auch noch Erdogan in der Türkei.

Nein, liebe Warmduscher und Weltverbesserer – das wird mir zu viel. Ich mache Schluss mit „Duschen gegen irgendwen“, dusche zwar immer noch kühl, aber nur weil ich es jetzt ja so gewohnt bin. Also, Gospodin Putin, du hast gewonnen. До свида́ния, Auf Wiedersehen!

Aber lasst bitte die Welt in Ruhe, ihr Diktatoren und Möchtegern-Autokraten dieser Welt. Schluss mit duschen, ich halte meine Klappe! Vielleicht hilft ja wenigstens das…?