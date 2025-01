Duschen gegen Putin; Part 10

Über die erfrischende Wirkung einer kalten Dusche am Morgen für Körper, Geist und Geldbeutel wurde an dieser Stelle ja schon einiges fabuliert. Gerade in diesen Tagen macht es noch mehr Sinn, sich in aller Herrgottsfrüh‘ schon einen eiskalten Schock zu verpassen. Und das hat (ausnahmsweise!) mal nichts mit dem Herrn Kneipp zu tun, sondern vielmehr mit der aktuellen Weltpolitik. Denn wenn um uns herum schon alle verrückt spielen und die Welt sich scheinbar aus den Angeln dreht, sorgt der kühle Morgenguss für einen willkommenen und dringend benötigten Moment der Ablenkung. Denn – so viel ist sicher: Wer sich unter den eiskalten Wasserstrahl begibt, denkt weder an Putin oder Trump oder sonstige Geisterfahrer. Danach schütteln und abtrocknen – und schon kehrt die wohlige Wärme in den Körper zurück und die Gänsehaut verschwindet. Ach, wenn es doch mit der aktuellen Weltpolitik auch so einfach wäre…

