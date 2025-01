Duschen gegen Putin, Part 11

Die positiven Folgen für Gesundheit und Geldbeutel des kalten Duschens in allen Ehren – aber es gibt noch Potenzial zur Steigerung. Bislang habe ich mich immer mit einem kurzen, knackig-eiskalten Schauer auf die nicht weniger knackigen Herausforderungen des kommenden Tages eingestimmt. So spart man Gas und ärgert den bösen Usurpator in Moskau und inzwischen hoffentlich auch seinen orangefarbenen Kumpel im weißen Haus.

Doch was ich schon für mutig hielt, erwies sich als lahme Weichei-Nummer. Denn eine Bekannte macht das auch, täglich. Sie belässt es aber nicht bei einem kurzen Kaltguss, sondern zählt dabei bis 30. Mindestens, wie sie kalt lächelnd hinzugefügt hat. Und langsam zählend. Na, das kann ich doch auch, dachte ich. Ist ja auch für den guten Zweck, wenn sich die mächtigsten Männer der Welt auf diese Weise ein klitzekleines Bisschen ärgern lassen. Aber was soll ich sagen: 30! Das ist schon sehr, sehr, sehr kalt! Aber ich zieh‘ das jetzt durch. Kalt duschen und langsam bis 30 zählen. Brrrr! Aber egal! Eins, zwei ... 30. Nimm das, Putin!