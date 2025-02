Duschen gegen Putin, Part 12

Kalt duschen ist gut für den Geldbeutel und noch besser für die Gesundheit – es hat aber offenbar auch seine Schattenseiten und stärkt manche Abwehrkräfte, von denen wir bis jetzt keine Ahnung hatten. Ein MZ-Leser hat sich schweren Herzens an uns gewendet - nicht etwa aus eigenem Antrieb, sondern weil ein Freund bei ihm diesbezüglich nachgehakt hatte. Das zeigt, dass MZ-Leser nicht nur sparsam und gesundheitsbewusst sind, sondern sich auch für ihre Freunde starkmachen.

Kalt duschen kann auch für zwischenmenschliche Schieflagen verantwortlich sein

Er frage für einen Freund, da dieser sich beklagt habe, dass er sich durch das „Duschen gegen Putin“ zwar eine kleinere Gasrechnung, dafür aber eine größere Schieflage im zwischenmenschlichen Bereich eingehandelt hat. Offenbar war der sparsame Freund in der Vergangenheit öfter mal unter die (warme!) Dusche geschlüpft, während seine Frau sich ihrer Körperpflege widmete. Ganz uneigennützig wollte der Freund so das teuer erwärmte Wasser nicht verschwendet wissen – zweifelsohne ein sehr vernünftiger und wirtschaftlich sinnvoller Denkansatz!

Völlig überrascht musste der Freund dann aber feststellen, dass seine offenbar zur Verschwendung neigende Frau überhaupt nicht erwärmt werden wollte, die Temperatur des heißen Wasserstrahls deutlich zu reduzieren. Ganz im Gegenteil: Der Freund wurde auch noch unwirsch aus der Dusche verwiesen, als er den gut gemeinten Versuch unternahm, die deutlich reduzierte Wassertemperatur durch körperliche Nähe und Zuwendung auszugleichen. Jetzt steht der Freund ziemlich ratlos da und hofft auf freundschaftliche Tipps, wie er die erkaltete Zweisamkeit wieder aufwärmen könnte. Rat der MZ-Redaktion: Einfach cool bleiben. Vielleicht wird mit jedem Grad der Spaß beim Duschen größer, dafür schrumpft aber die Botschaft an den bösen Usurpator in Moskau. Und was ist denn wichtiger für den Weltfrieden, bitteschön?