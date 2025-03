Duschen gegen Putin. Und jetzt neu: Gegen Trump

Leute, was soll das? Jetzt hacke ich mir seit Jahren hier die Finger wund und verfasse flammende Glossen gegen das Warmduschen und für das Gassparen, um diesen Putin in die Knie zu zwingen – und jetzt das? Nicht nur der böse Usurpator in Moskau macht uns das Leben schwer, jetzt auch noch der orangefarbene Knallfrosch im Weißen Haus. Mein geliebtes Amerika, plötzlich kein Freund mehr? Spinnen jetzt alle?

Dieser Donald hat bei mir den Vladi schon abgelöst: Ich muss nur an diesen Typen kurz denken, dann glühe ich vor Wut. Und so kann ich eiskalt duschen, das Wasser verdampft fast auf meiner Haut. Noch etwas zu kühl? Dann einfach an den Vize J.D. Vance denken, dann klappt es garantiert mit dem Wut-schwitzen. Aber ganz ehrlich: Da würde ich sogar lieber ein paar Euro für Putins Gas blechen, wenn mich dieser wirre Präsident und sein unsäglicher Stellvertreter nicht schon bis unter die Dusche verfolgen würden.