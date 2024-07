Ein Schreiberling ohne Schreiber-Ding

Ein Maurer braucht eine Kelle, ein Friseur eine Schere – und ein MZ-Reporter braucht, na klar: einen Kugelschreiber. Üblicherweise verbirgt sich in der Fototasche all das, was man dann wohl als „Handwerkszeug“ bezeichnen kann: Fotoapparat, Blöcke (mehrere, falls es mal länger wird) – und natürlich eine ganze Menge Kulis als Schreibwerkzeuge. Deshalb wird wohl mein Berufsstand von vielen Menschen – natürlich immer ganz besonders liebevoll – Schreiberling genannt. Neulich beim Termin: Heiß war’s, da kann ich die Fototasche ja auch mal im Auto lassen, oder? Also nehm’ ich nur einen Block und einen Kugelschreiber mit. Mehr brauch’ ich heute bestimmt nicht und die Tasche stört ja auch immer unter dem Katzentisch, auch Presseplatz im Sitzungssaal genannt.

Die Sitzung beginnt, die Zitate prasseln nur so rein. Und ich schreibe mit – oder eben nicht! Denn mein Kugelschreiber versagt seinen Dienst. Ein Schreiberling ohne so ein Schreiber-Ding ist ziemlich aufgeschmissen. Also raus zum Auto? Nein, denn der Kollege nebenan leiht mir ein Schreibwerkzeug. Einen Bleistift, immerhin. Das ist gelebte Kollegialität: Ein Schreiberling leiht dem anderen Schreiberling ein Schreiber-Ding. Danke dafür!