Endlich Wintling!

Heute noch klirrend kalt, am Wochenende 15 Grad plus? Diese Wetterfrösche spielen doch alle verrückt! Oder wird es am kommenden Wochenende vielleicht nur deshalb warm, damit bei der Bundestagswahl auch jede und jeder daran denkt, dass es diesen Klimawandel auch noch gibt?

Zwischen Winter und Frühling, diese Zeit ist soooo lästig! Kein richtiger Winter mehr (der heuer ja ganz ausgefallen ist) und auch noch kein richtiger Frühling. Auf bis ich meine Uhr wieder auf Sommer(!)-Zeit umstellen darf, dauert es auch noch ewig (genauer gesagt: bis zum 30. März). Da bleibt dann also nichts anderes übrig, als sich mit den meteorologischen Gegebenheiten abzufinden. Nur die Bezeichnung dieser Phase zwischen Winter und Frühling muss endlich auf ein neues sprachliches Niveau gehoben werden. Ich schlage daher vor: Wintling – ein bisschen Winter, ein bisschen Frühling. Also dann: Genießen Sie den Wintling!