Facebook verliert das Gesicht

Ach, was war das für ein wunderbares Versprechen: Mit Facebook die vielen guten, alten und verloren geglaubten Freundinnen und Freunde aus den guten, alten Zeiten wiederfinden. Und tatsächlich, das hat super funktioniert! Wer hätte denn gedacht, dass die Marianne aus der ersten Reihe heute in Amerika lebt? Oder dass der dicke Bernd von damals inzwischen ein angesehener Wissenschaftler ist? Oder umgekehrt: Der Joe war damals doch der beste Kicker in der Klasse. Und heute hat er einen Bierbauch vom Allerfeinsten. Und so weiter – dank Facebook konnte ich manchen Kontakt wiederbeleben, der über die Jahre abgerissen war.

Inzwischen ist Facebook für mich längst im „richtigen Leben“ angekommen - leider! Was mit verquasten Schwurbeleien in der Coronazeit begann, treibt gerade jetzt immer neue, immer dämlichere Auswüchse. Ein derartiger rechtsradikaler Mist und die krudesten Trumpschen Verschwörungstheorien werden von einigen meiner Facebook-„Freunde“ geteilt – also für gut befunden!

Zum Glück gibt es den „Als-Freund-Entfernen“-Knopf. Denn es ist offenbar in manchen Fällen besser, die guten, alten Erinnerungen ebenso ruhen zu lassen wie neue alte Freundschaften.