Fünf Jahre nach Corona - und nix begriffen?

Tatsächlich, es ist genau fünf Jahre her, als wir alle ein Schlüsselerlebnis hatten: unser allererster Lockdown! Klingt heute irgendwie ganz nett, so nach Premiere und Einmaligkeit. Vielleicht dachten wir das ja auch alle irgendwie damals: Sooooo schlimm, so dramatisch wird es schon nicht werden, die übertreiben doch mal wieder. Ja gut, die Bilder von den Lkw mit den Leichen in Bergamo haben wir alle gesehen. Aber komm, Italien, ist ja immer noch ganz weit weg. Und dann wurden auch bei uns die ersten Menschen krank, und ein Freund von mir starb ganz plötzlich an Corona. Viel zu jung, viel zu früh. Ehrlich, der Schock sitzt mir immer noch in den Knochen. Aber was haben wir nicht alles an Unsinn gehört, und auch wenn sich einige Schwurbler-Details im Nachhinein als richtig erweisen sollten: Schlussendlich sind wir irgendwie ganz gut durchgekommen. Oder doch nicht?

Nein! Meine Mutter ist „an und mit“ Corona gestorben. Im hochbetagten Alter zwar, aber die Todesursache war nun mal Corona. Jede und jeder hat so eine Geschichte, jede und jeder war mindestens einmal mit Covid infiziert. Die einen (sehr wenige) schnäuzten sich scheinbar nur ein paar Mal und waren wieder gesund. Die anderen (viel mehr) lagen wochenlang komplett flach und hatten schwere Verläufe mit Nachwirkungen, die teils bis heute nicht geheilt sind.

Alles halb so schlimm? Wir haben ja was daraus gelernt! Haben wir? Tatsächlich? Gestern beim Arzt: viele hustende Menschen, wenige Atemschutzmasken. Im Supermarkt: Viele hustende und schniefende Menschen, Atemschutzmasken sind keine zu sehen. Und impfen? Viele, sehr viele in meinem Umfeld haben sich damals impfen lassen, mehr oder weniger aus Überzeugung. Und heute? Man hört immer mehr skeptische Stimmen beim Thema Impfen. Weil man „ja nicht so genau weiß“ und überhaupt... Ich bin mir sicher: Das Gezeter geht ganz sicher wieder bei null los, wenn tatsächlich - was der liebe Gott verhüten möge - noch einmal eine Pandemie über uns hereinbricht. Ich habe große Zweifel, ob wir wirklich was gelernt haben aus Corona. Ist ja auch schon fünf Jahre her!