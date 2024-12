Ganz schön dunkel, gerade

Haben Sie auch das Gefühl, dass es schon seit Tagen nicht mehr richtig hell war? Eigentlich ja keine Überraschung, schließlich haben wir gerade die kürzesten Tage im ganzen Jahr, aber irgendwie erscheint es so, als wäre es momentan besonders dunkel. Doch es gibt Hoffnung: Zum einen haben wir das Tal bald durchschritten und die Tage werden wieder länger und zum anderen ist es in der Vorweihnachtszeit ja auch ein bisschen schöner dunkel als dann später im Winter. Mit Kerzenlicht und Vorfreude wird aus Dunkelheit schnell Gemütlichkeit, und bis zum großen Weihnachtsfest leuchtet und funkelt es ja gefühlt jeden Tag ein bisschen mehr. Damit lassen sich die dunklen Stunden momentan noch ganz gut überbrücken, schwieriger wird es dann im Januar, wenn die Adventsbeleuchtung verschwunden, die Sonne aber noch nicht wieder so richtig aufgetaucht ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass bis dahin eine dicke weiße Schneedecke liegt, die die langen Winternächte erhellt und an den kurzen Tagen in der Januarsonne funkelt.

Ulf Lippmann

Wintertag