Herzglitzer und Sternenstaub

Vor einigen Tagen wurde der wirkliche Name von Moderator Ralph Caspers bekannt. Für unsere Autorin hat das möglicherweise fatale Folgen.

Für Millennials und alle danach Geborenen ist er vermutlich so etwas wie ein Kindheitsheld: Ralph Caspers. Keiner kann besser erklären, was eine Sollbruchstelle ist, wie die Sprache in den Sprachassistenten kommt oder was das Sprichwort „Haare auf den Zähnen haben“ bedeutet. Auf dem Instagram-Kanal von funk konnte man vor einigen Tagen nun eine spannende Information über Ralph lernen: Sein Name ist gar nicht Ralph. Seine Eltern, so heißt es in dem Beitrag, seien Hippies gewesen und in Wirklichkeit trägt Ralph Caspers den Namen Herzglitzer Ralphonsus Elvis Maria Caspers. Herrlich!

Ralph Caspers als Namensinspiration

Ich habe allerdings den Fehler begangen, diese Information mit meinem Freund zu teilen. Der macht sich seitdem einen Spaß daraus, sich in kreativen Namensvorschlägen für unser potenzielles Erstgeborenes zu ergehen. Sternenstaub Richardus Blixa Kim von der Haar? Süßmaus Josepha Taylor Tjorven Meyer? Auf gar keinen Fall.