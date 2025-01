Lichtblicke im Grau

Dicke weiße Flocken rieseln vom Himmel, hüllen die Welt in einen flauschigen Mantel und am nächsten Tag scheint über all der Winterpracht die Sonne von einem knallblauen Himmel – wäre das nicht mal schön? Leider warten wir in diesem Winter ja vergeblich auf diese Idylle und müssen uns stattdessen mit viel nasskaltem Grau abfinden. Hier und da mal ein Tag mit ein bisschen Raureif, aber das war's dann auch schon wieder mit dem Bilderbuchwinter. Mal abwarten, ob der Februar noch ein paar schneereiche Tage bringt oder ob vielleicht schon bald der Frühling anklopft. Erste Anzeichen gibt es bereits: Es wird nicht mehr mitten am Nachmittag dunkel, die Meisen zwitschern deutlich lauter und hier und da spitzeln auch schon Winterlinge und Schneeglöckchen aus dem Boden. Am Futterhaus tauchen auch wieder Stare auf und wenn die Sonne sich blicken lässt, wärmt sie auch ein bisschen. Es gibt also Hoffnung und man muss ja auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein. Aber dann gibt es ja noch dieses eine untrügliche Zeichen dafür, dass der Winter seinem Ende entgegengeht: Die erste Eisdiele ist wieder auf! Wenn der Wetter- und Winterfrust zu groß wird, kann man endlich wieder etwas dagegen tun, denn Himbeer und Stracciatella schmecken auch bei Dunkelheit und Schneeregen nach Frühling.

Ulf Lippmann

Lichtblick