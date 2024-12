Na also, glitzert doch!

Heuer hat es etwas gedauert, bis der Advent sich bei mir in Kopf und Wohnung ausgebreitet hat, aber jetzt ist der Knoten endlich geplatzt. Wie der Appetit manchmal beim Essen kommt, so kommt die Adventsstimmung eben beim Schmücken. Angefangen hab ich auch nur, weil die Lichterkette, die ich im September gekauft habe, noch immer auf der Treppe zum Dachboden lag und die letzten Meter noch nicht geschafft hatte. Also nahm ich sie mit runter und fing etwas widerwillig an, sie an den Gardinenstangen im Wohnzimmer aufzuhängen. Ging eigentlich ganz gut, aber dann waren da plötzlich all diese Kabel, die irgendwie kaschiert werden mussten. Zum Glück hatte ich noch Schleifenband im Abstellraum und da war auch noch die kleine Kiste mit ein paar besonderen Christbaumkugeln, die ich im Sommer auf dem Flohmarkt ertrödelt habe. Der Anfang war also gemacht, und ich lief so langsam warm. Als Treibstoff dienten Marzipankartoffeln und Blätterkrokant, die so viel Energie lieferten, dass ich bald einen Gang hochschalten und das gesamte Weihnachtssammelsurium vom Dachboden holen konnte. Und dann war plötzlich alles ganz einfach. Ich hab noch eine Weihnachts-Playlist laufen lassen und mich sogar beim Mitsummen ertappt. Das Wohnzimmer ist jetzt fertig beglitzert, das Esszimmer kommt noch und dann freue ich mich schon darauf, den Weihnachtsbaum zu schmücken.

