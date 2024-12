Plötzlich Versand-Experte

Weil lebenslanges Lernen ja gut für alternde Köpfe ist, habe ich mich in dieser Adventszeit zur Fachkraft für Geschenke- und Kleinkram-Logistik mit Schwerpunkt Paketversand fortgebildet. Geplant war das eigentlich nicht, aber jetzt, so kurz nach dem dritten Advent und nach dem gefühlt 120. Besuch verschiedener Abgabestationen kenne ich mich aus. Die Nikolauspräsente, ein Adventspäckchen für Freunde, schwere Geschenke für die Verwandtschaft, die man nicht im Zug mitschleifen will oder auch die vergessene Mütze vom letzten Wochenendbesuch, alles muss irgendwie von A nach B und will verpackt, frankiert und versandt werden. Den richtigen Transporteur zu finden, kann da eine echte Wissenschaft sein: Die einen haben Mindestmaße, die anderen Höchstgewichte. Zu unterscheiden ist zwischen Großbrief, Maxibrief, Warensendung, Päckchen oder Paket. Bei der Preisberechnung spielt auch noch der Zustellort eine Rolle, und vom Inselzuschlag fange ich hier lieber gar nicht erst an. Und dann sind die Sendungen ja zunächst auch nur verschickt und noch lange nicht angekommen, aber das ist ein ganz anderes Fortbildungs-Kapitel.

