Politik mit der Fernbedienung

Rot, dunkelrot, schwarz, blau, blaubraun, gelb, lila – in nahezu allen Farben flog uns die Politik in den vergangenen Wochen um die Ohren. Links, rechts, noch linkser, noch rechtser, hin, her, vor, zurück, Sender hier, Sender da – man konnte fast die Orientierung verlieren bei all den Auftritten und Aussagen der Politikerinnen und Politiker.

Zumindest das haben wir alle jetzt hinter uns: Der Wahlkampf ist vorbei, die Wählerinnen und Wähler haben ihr Kreuzchen und (hoffentlich) ihren Frieden gemacht und jetzt wird alles besser. Nur eines wird mir fehlen: Was läuft denn jetzt im Fernsehen zur besten Sendezeit, wenn die Kanzlerkandidaten wieder zu Politikern geworden sind? Wer fetzt sich denn jetzt noch in Duellen, Triellen, Quadrellen oder Oktellen, und haut sich die Standpunkte um die Ohren, dass es nur so eine Freude ist? Wir müssen uns stattdessen wohl oder übel wieder auf viele, viele Tatort-Wiederholungen freuen. Und bei den Tatort-Kommissaren ist es ja wie bei den Kanzlerkandidaten: Es gibt sympathische und unsympathische, Linkshänder und Rechtshänder, gute und schlechte. Nur beim TV-Tatort fällt die Wahl deutlich leichter: Wer Professor Börne nicht leiden kann, zappt schnell zu Batic und Leitmayr weiter. Wenn das in der Politik nur auch so einfach wäre …