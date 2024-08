Der Besuch auf dem Wertstoffhof ist ja ein steter Quell der Freunde, aber muss halt. Und man wird da nicht nur seinen Unrat los, man kann sich auch mit allerhand Nützlichem, zumindest aber noch Brauchbarem eindecken. Jetzt habe ich eine Ecke entdeckt, die mir bislang zwischen Grüngut- und Kartonagen-Container verborgen geblieben ist: die Wertstoffhof-Bibliothek. Von der Weltliteratur bis zum Konsalik-Schmachtfetzen - alles da! Und für umsonst! Da schlägt des Schwaben Herz höher und das Hirn freut sich, dass man hier keinen Rückgabetermin verpennen kann.

Wie ich so vor mich hin gruschtle, sehe ich einige Karl-May-Bände. Winnetou I bis III. Nehm’ ich natürlich mir, koscht‘ ja nix. Und dann fange ich an zu schmökern - und reise nicht nur in den Wilden Westen, sondern direkt in die eigene Kindheit. Was habe ich diese Bücher „gefressen“, damals. Das ist soo lange her, dass ich mich gar nicht mehr an die etwas verschrobene und altmodische Sprache des Karl May erinnern konnte. Aber ich habe mich sofort wieder daran gewöhnt: Wo sonst liest man denn noch Worte wie Zounds, Pschaw, Indsmen, Meschurs oder Howgh? Klar, ich wollte immer sein wie Winnetou oder Old Shatterhand. Hat nicht geklappt, leider. Heute bin ich daher nahe dran am Sam Hawkens, wenn ich mich nicht irre?