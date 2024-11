Heimliche Sehnsucht nach dem Laubbläser

So viel vorneweg: Nein, ich habe keinen! Und ich will auch keinen, eigentlich! Denn ich weiß, dass es blöd ist für Insekten und andere Gartentierchen, wenn man das herabgefallene Laub nicht liegen lässt. Und schlecht für die Umwelt. Und außerdem machen die Teile einen vollkommen unnötigen, aber nervtötenden Höllenlärm.

Aber dann, so ein Tag wie Mittwoch: In der Nacht hat der natürlichste Laubbläser – vulgo: Herbststurm – dafür gesorgt, dass es den noch verbliebenen verwelkten Blättern an den Kragen ging. Und jetzt liegen sie überall, wo ich sie nicht haben will: in jeder Ritze und jeder Ecke wurden mehr oder weniger kleine Häufchen angeweht. Und der Regen hat dafür gesorgt, dass sie zu pappigen Klumpen wurden. Oder auf dem Pflaster kleben. Und ich mit meinem Besen jedes einzelne Blatt abkratzen muss. Jaja, es wäre schlauer abzuwarten, bis alles wieder trocken ist (oder der nächste Wind den ganzen Mist zum Nachbar rüber geblasen hat).

Apropos Nachbar: Ich kehre gerade voller Inbrunst, da betritt der Herr die Bühne. Mit seinem funkelnagelneuen Laubbläser. Und bläst, dass es nur so eine Wonne ist (also für ihn). Sein Grinsen wurmt mich, während ich gelassen weiter kehre. Erstaunlich leise, das Teil, denke ich. Und macht Kehren ja nicht auch irgendwie Krach? Also doch? Nein! Ich bleibe standhaft und greife entschlossen zu meinem Besen. Nur ab und zu schaue ich zu meinem feixenden Nachbarn rüber. Nicht neidisch, sondern erkennbar mitleidig ...