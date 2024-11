So viele erste Türchen

Ist es nicht schön? Am ersten Dezember ist der erste Advent, und wir öffnen auch noch das erste Türchen am Adventskalender. Oder vielleicht auch zwei oder drei erste Türchen, denn der Trend ist ja eindeutig: Ein Adventskalender ist zu wenig. Man braucht schon einen daheim, einen bei der Oma, einen im Büro und dann natürlich noch einen für Hund, Katze, Maus. Da kommen in einer Familie schnell mal zehn oder zwölf Adventskalender zusammen. Klar also, dass das Angebot auch immer größer wird. Wer will schon einfache Papierbildchen hinter Papptüren, wenn er edle Düfte in aufwendiger Glitzerkulisse haben kann? Schokofigürchen waren gestern, handgerollte Trüffel, feinste Kosmetik oder teures Porzellan sind angesagt. Offenbar gibt es immer mehr Menschen, die bereit sind, dreistellige Summen für einen Adventskalender auszugeben. Aber was liegt bei denen denn dann wohl unterm Christbaum? Man wäre versucht, eine Geschichte aus der Rubrik „Also, wir damals, wir hatten ja nichts …“ anzustimmen, aber die will ja nun wirklich keiner hören.

