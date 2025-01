Styles, die fitten und matchen

Mein Geburtsdatum und mein gefühltes Alter passen nicht zusammen und ich weiß, dass ich mit diesem Gefühl nicht allein bin. Doch dann sind da diese Momente im Leben, in denen dir schmerzhaft bewusst wird: „Jetzt bist du ALT!“ Dabei war es eigentlich ganz harmlos, als die 14-Jährige anfing, von ihren neuesten Klamotten zu erzählen. Sie weiß ja, dass ich durchaus Interesse an Mode habe und vor einiger Zeit hat sie sogar mal erwähnt, dass ich auch Geschmack habe. Ein Lob aus dem Munde einer Jugendlichen, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Doch jetzt kam ich an meine Grenzen, und das lag nicht an den Klamotten selbst, sondern ganz einfach an der Ausdrucksweise der jungen Dame. Denn ihre Neuerwerbungen sind schließlich keine Klamotten, sondern ein „Style“. Die Einzelteile matchen auch super, nur die Baggys fitten hier und da nicht richtig. Macht aber nix, denn meistens wird das vom Puffer-Jacket verdeckt. Wenn Sie jetzt auch nix verstanden haben, dürfen Sie sich für alt halten. Aber beim nächsten Mal sind Sie schlauer und sehen, dass die weiten Jeans zwar farblich zum Rest und zur Steppjacke passen, aber obenrum zu sehr schlabbern.

