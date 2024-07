Über kurz oder lang ...

Von all dem, was ich aus meiner Schulzeit vergessen habe, ist die Relativitätstheorie ganz weit vorn. Begriffen hab ich das sowieso nie, also hab ich mir da für mich irgendwas zusammen geschustert: Die Zeit, sie ist relativ. Was für den einen relativ lang ist, empfindet der andere als relativ kurz. Ob das wirklich irgendwas mit der Relativitätstheorie zu tun hat? Keinen Schimmer, aber das ist mit relativ wurscht. Nicht wurscht ist es jedoch, wenn der eigene Kurzurlaub plötzlich zu Ende ist. Denn der war - Überraschung! - viel kurz. Zumindest für mich.

Die lieben Kollegen sehen das offenbar anders: „Sooo, auch mal wieder da“, heißt es dann mit einer Mischung aus Häme und (unterdrückter) Wiedersehensfreude. Für sie scheint mein Kurzurlaub aus unerklärlichen Gründen relativ lang gewesen zu sein. So ein Schmarrn! Es ist gerade mal ein paar Momente her, als ich den schiefen Turm von Pisa mit den Händen geradegebogen habe. Erst vor wenigen Augenblicken bin ich ins Meer abgetaucht. Noch vor kurzem hat mir die italienische Sonne die Haut gebräunt. Das alles ist noch gar nicht lange her, fühlt sich heute am ersten Arbeitstag aber an wie eine Ewigkeit. Dafür schnappt der Alltag relativ schnell wieder zu: Kaum zurück am Schreibtisch, lauern schon gefühlt eine Million Mails und sonstiger Kram. Das ist relativ nervig, denn manche davon waren auch noch relativ wichtig. Also alles durchlesen, aufpassen, antworten. Und dann noch telefonieren, diskutieren, konferieren. Und - schwupps - ist er auch schon wieder vorbei, der erste lange Tag nach dem Kurzurlaub. Das ging ja, zum Glück, relativ schnell. War schon ein Schlauberger, der alte Siegmund!