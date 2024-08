Eine verspätete Urlaubsüberraschung

Das mit der Urlaubslektüre ist ja immer so eine Sache: Mal hat man den Koffer voller Bücher und plötzlich keine Lust zu lesen oder aber die Leselust ist da, die Bücher aber nicht. Zum Glück gab es an meinem Urlaubsort an der Strandpromenade einen Bücherschrank, zum tauschen und leihen. Der Inhalt passte genau zum Ort: keine schweren Schinken, sondern locker-flockiges Lesevergnügen in bunten Taschenbüchern. So blieben denn auch zwei meiner Romane dort und zwei andere Bücher wanderten in die Badetasche. Eines davon blieb im Urlaub dann jedoch ungelesen und ich habe es erst jetzt hervorgeholt, um mich ein wenig in Sommerstimmung zu lesen. Doch das ging viel schneller als gedacht, denn aus dem Buch fiel mir ein kleiner handgeschriebener Zettel entgegen. Der Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin hatte darauf nicht nur einen kleinen Gruß geschrieben, sondern auch noch drei Lieblingsziele für Ausflüge in die Umgebung vermerkt. Eine wirklich nette Idee und auch fast 1000 Kilometer vom Urlaubsort entfernt eine wunderbare Überraschung.

Ulf Lippmann