Vom Staubfänger zur Lichtgestalt

Nein, nein, keine Sorge: Ich jammere nicht über dieses Mist-Wetter. Es ist eben so, wie es ist, wenn Mitte September plötzlich der Winter einbricht. Was soll man sich ärgern, ist doch für alle gleich. Mir tun nur die vielen Menschen leid, die sich auf ein tolles Feier-Wochenende vorbereitet haben und dafür oft schon seit Tagen oder Wochen schuften. Ob sie sich auch nicht ärgern?

Ein Kaminofen ist eine tolle Sache - vor allem im Winter, auch wenn es erst September ist. Foto: maho, stock.adobe.com (Symbolbild)

Mir jedenfalls hilft der Gedanke, dass so eine Schafskälte ja durchaus auch ihre erwärmende Seite hat. Denn jetzt kann ich - endlich - wieder meinen Holzofen anheizen. Monatelang stand er weitgehend unbeachtet im Wohnzimmer `rum, nur gelegentlich musste er mal abgestaubt werden. Und jetzt: Schwups wird er zur zentralen Figur, zum buchstäblich „heißen Scheiß“. Mein Kaminofen sorgt in Minutenschnelle für Gemütlichkeit und Wärme im ganzen Haus! Was wünscht man sich denn mehr an einem Winterwochenende Mitte September ...