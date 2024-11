Vorfreude, bitte kommen

Ende November noch mit einer Tasse Kaffee draußen zu sitzen, fühlt sich schon besonders an und so gar nicht nach Advent. Dabei war ich vor drei Wochen schon so schön in Vorweihnachtsstimmung und habe mich echt auf Lebkuchen, Kerzen und Co. gefreut. Sogar die erste Schachtel mit Adventsdeko habe ich damals schon vom Dachboden geholt und hier und da ganz vorsichtig ein paar Lichter aufgestellt. Aber jetzt, wo der erste Advent vor der Tür steht, habe ich plötzlich gar keine Lust mehr auf das ganze Glitzergedöns. Die Vorfreude ist einfach weggetaut wie der Schnee von letzter Woche. Ich will nicht basteln, nicht backen, nicht dekorieren und ganz sicher keinen Glühwein trinken. Am liebsten würde ich gerade in einen mehrwöchigen Winterschlaf fallen und irgendwann Ende Februar wieder aufwachen, wenn der Frühling anklopft. Aber daraus wird wohl leider nichts, also muss ich mich wohl den Dominosteinen widmen, die ich vor drei Wochen gekauft habe, und mich in Adventsstimmung naschen – und wenn die nicht reichen, müssen eben auch noch ein paar Blätterkrokantzapfen dran glauben. Ein harter Job, aber was tut man nicht alles für einen stimmungsvollen Advent.

