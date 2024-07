Warten auf das erste Mal

Das ist ja so eine Sache mit dem „ersten Mal“. Es gibt so viele Dinge im Leben, die man irgendwann zum ersten Mal macht. Und das Warten darauf kann manchmal ganz schön hart sein. Mit zunehmendem Alter werden diese Gelegenheiten jedoch immer seltener. Das meiste hat man ja schon mal gemacht, früher oder später. Auf manches musste ich länger warten als andere, anderes habe ich schon getan, bevor andere auch nur daran dachten. Aber heute … was kommt da schon noch Neues, Erstmaliges?

Gut, dass es die Natur gibt. Und gut, dass sie mir einen Garten und ein Hochbeet geschenkt hat. Da wachsen allerhand Pflanzen, die dann früher oder später auch meinen Gaumen und mich erfreuen (falls sich nicht schon die Schnecken darüber hergemacht haben). Doch wer Gemüse sät, der muss Geduld haben, ehe geerntet werden kann. So ist das auch bei mir: Verführerisch hängen sie vor meinen Augen, werden immer praller und wollen nur von mir gepflückt werden. Doch wer mag schon gerne grüne Tomaten? Also musste ich lange, sehr lange warten in diesem Sommer, ehe es endlich so weit war. Doch dann, dann war sie da, die erste rote Tomate. Klein, knackig, und erstaunlich süß. Und dann war es doch noch einmal da, dieses Gefühl vom langersehnten „ersten Mal“.